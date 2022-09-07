在生活中，最無奈的事莫過於被人誤解，多數人被誤解時，會敞開心房跟對方解釋清楚，不然心裡不舒服，不過搜狐號《星座不求人》指出，天秤座、處女座、雙子座不僅容易被人誤解，還不會把內心感受表達出來，等到相處久了才會慢慢發現，過去對他們的誤解有多深。

▍天秤座

多數人都覺得天秤性格溫婉、為人隨和，不論對誰都充滿熱情，因此相處起來十分輕鬆，實際上天秤的身上有著許多謎團，若要論神祕與深奧，天秤絕對能排在12星座中的前3名。

天秤是個外冷內熱的人，表面上看起來好相處，但內心比誰都還要挑剔，只是天秤會把真實的自己隱藏起來，不讓人輕易看透，因此相處久了你就會發現，你對天秤的誤解有太多了，要想走進他們的內心真的不容易。

▍處女座

處女是個容易好心辦壞事的人，明明要關心對方，話到了嘴邊卻成了挑剔，因此經常讓人誤解。還有很多人以為處女喜歡獨善其身，但實際上他們也是非常需要陪伴的，只是他們不會把內心的感受表達出來，所以讓人留下很難相處的印象。

其實處女人很好，很多時候都會站在對方的角度替人著想，但總是因為說話帶刺而傷了對方，建議和處女相處前，要先明白他們傲慢和挑剔的性格下，其實是非常溫柔且重感情的。

▍雙子座

若問12星座誰最樂觀，可能很多人都會選擇雙子，他們不僅靈魂有趣，身邊還充滿很多好玩的事物，因此給人一種不會感到悲傷的印象，但這並不代表他們不會悲傷，表面上看起來可可愛愛的雙子，其實內心是很孤獨的。

很多人罵雙子渣，實際上在真愛面前他們比誰都專一，雖然性格善變，但他們的內心深處是渴望安定的，所以和他們相處時，千萬不要忘記用心感受他們的本質，你就會發現他們的好。