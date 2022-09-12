慈濟基金會今(12)日發布聲明稿表示，針對外界關心有關慈濟於2021年購買BNT疫苗一事，感恩當時社會各界的支持，也感恩政府在各項申購流程上依法協助；慈濟也同時感恩蔡英文總統成就圓滿此事，在公私的共善合作下，即時保護國人的身體健康。

慈濟慈善事業基金會指出，慈濟於2021年購買BNT疫苗備受社會各界關注，正式提出申請之初，也引起長期關心慈濟的各界前輩表達諸多意見。慈濟感恩在提出購買疫苗過程中，由於各界的期待與多方的支持，方能一一解決申購過程的各項程序與問題。

慈濟慈善事業基金會表示，非常感恩當時府院及部會對於民間組織購買疫苗的依法支持，並協助慈濟完備所有採購程序，讓國人能適時的獲得包括台積電、永齡基金會及慈濟所購買的各500萬劑之BNT疫苗進行施打。

慈濟慈善事業基金會指出，證嚴法師對疫苗的採購，本著出家人慈悲為懷的心，一直是秉持著人道精神的情懷，救人如救火。「感恩」各界善心人士的支持、「尊重」政府依法協助，並「期待」疫苗能早日施打，穩定國內的疫情，保護國人的健康。而這個過程，感恩大家齊心一致的成就善願，是證嚴法師所說：「好事要共同成就」。

慈濟基金會基於「人道情懷，以愛為本」的初衷，在民間組織採購BNT疫苗已圓滿之際，期盼人人身體健康、社會祥和，早日遠離災疫。特此說明。