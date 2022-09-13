國民黨高市前鎮小港區議員提名風暴再掀波，新人陳識明預計明天到市黨部遞陳情書，要求主委許福明下台。而同黨議會黨團總召童燕珍昨針對此事受訪，卻遭同選區議員參選人張博洋指控發言不當，「對於年輕人的打壓，真的看不到下限欸」。對此，童燕珍今（13）日喊冤直嗆，太過粗淺甚至可笑。

陳識明在黨內初選過關，但原本宣布不連任的同黨老將陳麗娜突擊式參選，引來非議，陳識明更不惜公開「調查內幕」，劍指市黨部主委許福明授意，才讓陳麗娜可以用國民黨籍提名，雖然陳麗娜火速宣布以無黨參選，並退出黨務運作，但仍無法止火。

童燕珍昨被問及此事時表示，希望以前輩關心的角度勸識明目前大選當前，比起網路上的爭吵，將心力與時間放在選區經營才是當前最重要的事情，但無奈卻被扭曲及誤解。

童燕珍表示，請這位「參選人」放心，國民黨十分團結且尊重黨內不同的聲音，不會因為對任何人的稍有微詞，就需要被逼著鞠躬道歉甚至解除黨職，不用擔心他的慘劇在別的地方重演。

她提到，自己與識明認識許久，從政路上給予許多幫助，雖然過去2018年陳識明與她是初選的對手，但從未斷過與他的聯繫與幫助。而今年陳識明宣布參加初選、初選過關後甚至這次事件發生當下，自己都是第一時間電話給予識明關心與鼓勵，甚至提供建議，「僅以片段新聞畫面指稱燕珍打壓識明，實在太過粗淺甚至可笑」。

她重申，對於青年十分支持，早在2017年就要求市府將過去擱置14年的青年事務委員會重新啟動，成為今日高雄青年參與公共事務的重要管道。至於自身團隊內也晉用幾乎是全高雄最年輕的辦公室主任，對於年底18歲公民權公投也是全力支持。