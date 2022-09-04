多數人都希望人生一路順遂，好事成雙，然而好運往往在帶來驚喜後，又悄悄離開，難以持久，不過保持一顆積極樂觀的心去生活，自然能迎來更多好運。《搜狐網》運勢專欄分享，雙魚座、獅子座、白羊座性格樂觀，待人真誠，因此好運常伴身邊。

▍雙魚座

雙魚座是個時而溫柔，時而狂野，令人感到神奇的星座，不過他們總是笑臉迎人，對待每個人也十分真誠，讓人打從心底感到幸福，因此他們不僅朋友多，貴人運也非常好，加上他們懂得利用身邊的資源來激發運氣，好運自然而然常伴他們身邊。

▍獅子座

獅子座本身就是個好運爆棚的星座，且為人闊綽，願意付出真心幫助別人，因此擁有許多朋友，或許有時候你會覺得這樣的獅子座很霸道，但正是因為在乎你，他們才會這樣做，如此真誠的他們平時也經常積德行善，好運自然會降臨在他們身上。

▍白羊座

白羊座總是一副樂天的模樣，彷彿不知道愁為何物，即便到了考試前夕仍樂呵呵的，讓別人看了也替他們捏把冷汗，關鍵是考試結果出爐，他們的成績還非常優異，令人羨慕。或許正是這種樂觀的性格，才讓白羊座能夠順風順水。