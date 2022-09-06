每個人的處事態度都不一樣，有些人專心致志、全力以赴去完成一件事，表現出積極的一面，不過命理專欄《旺好運》指出，射手座、水瓶座、雙子座恰好相反，他們做事情總是想東想西，不僅容易心不在焉，還經常忽略掉細節。

第三名：射手座

射手座的性格比較急，所以做事情常常忽略掉細節，他們喜歡簡單行事，但多數事情都比較複雜，需要用心來完成，因此讓他們接手做這些事情後，會覺得他們沒有在頻率上，總是心不在焉。

第二名：水瓶座

水瓶座的節奏很快，他們無時無刻都在想著接下來要做些什麼事情，所以時常忘記現在手頭上的工作進行到哪裡，不過好險的是，他們大多數都很聰明，一下子就能夠把腦袋拉回崗位。

第一名：雙子座

雙子座頭腦靈活，卻總是一心多用，常常做事情的同時腦袋裡在想別的事情，結果正在做的事情不僅沒做好，腦袋裡想的事情也只想到一半，因此會讓人有一種心不在焉的感覺。