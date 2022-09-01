有些人認為，命運好壞早在出生時就已經決定好了，不過星座運勢網站《摘星工廠》指出，水瓶座、處女座、摩羯座恰好相反，不僅不相信命中注定，還用行動來證明，只要付出努力也可以逆天改命。

▍水瓶座

水瓶座即便表現出乖巧的模樣，骨子裡依然叛逆。水瓶座是一個充滿「反叛」與「反思」力量的星座，做人處事都是以人為本，以思考為動力，他們善於打破傳統與常規，質疑命運天注定的想法，雖然不會豪邁又張揚地說什麼人定勝天，但堅信事在人為。

▍處女座

處女座的經歷越是困苦，就越不相信命中注定。處女座總是能在苦難中找到自己的目標，並因為目標而變得無比執著、堅強，他們會一次又一次地用行動證明，通過自己的努力所獲得的資源，絕對比其他人更可靠，並在這個過程中，更加相信自己。

▍摩羯座

摩羯座好強有韌性，渴望掌控自己的命運，他們想要隨著自己的意願過日子，對於隨波逐流、命中注定之類的想法，不願意聽更不願意信。在挑戰並戰勝不可能之後，摩羯座將獲得巨大的自信，相信所有的問題都有解方，自信心越來越足！