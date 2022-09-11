傅松曾参加湖南衛視的《快樂男聲》進入演藝圈，並發行了首張EP《白雪公主》，之後再發行的《一邊唱歌一邊哭》獲得廣州流行音樂年度最受歡迎男歌手。昨（10）日傳出也因口腔癌過世消息，據了解，傅松很愛吃檳榔，甚至朋友在悼念他時稱「願他一路走好，願他在另外一個世界，再没有檳榔，没有痛苦，没有癌症。」

傅松曾發行過的歌曲有《白雪公主》、《老大》、《你是高手》、《兄弟一起闖》、《一邊唱歌一邊哭》，還曾參與演電視劇《少年包青天》，在劇中飾演一位太監；在2021年因臉上長腫瘤，進醫檢查是患上口腔癌，之後便入院進行治療，他也發影片分享自己的抗癌經歷，未料經過一年的醫治，仍沒好轉，最终因口腔癌離世。

今年6月傅松更新最後一次影片，他透露，口腔癌復發三次，還向網友展示自己的傷口，整個左臉潰爛，在影片中甚至稱自己最大的幸福是「希望夜晚的時候傷口不疼」，這樣他就能睡個好覺，他的影片還勸嚼檳榔的網友不要抱著僥倖的心理，要遠離檳榔。

消息傳出後，網友除了悼念外，並針對傅松生世愛吃檳榔紛紛表示「別再吃檳榔了」，而傅松這6年間，不管在任何場合，任何時間，他都會嚼上一顆檳榔，長久已來的習慣，也造成他最後罹癌。