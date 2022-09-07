英商渣打銀行7日宣布，在台發行首檔國際版永續債券（ESG Structured Formosa Note），並籌募4,000萬美元投入集團的永續金融專案，透過債券、憑證及權證發行計畫（Notes, Certificates and Warrants Programme）同時募集。

英商渣打銀行表示，此檔債券發行期10年，期滿3年後可贖回，公布後即受到投資人的青睞，在完成訂價後，隨即銷售完畢。結合渣打集團布局國際的網絡，以及永續金融強健的資本之優勢，是此檔債券的最大特色。

本次英商渣打銀行在台發行國際版永續債券，由渣打台灣子行渣打國際商業銀行主辦，玉山銀行協辦。渣打國際商業銀行總經理韓德聖指出，此筆國際版永續債券籌募的資金，也將投入渣打在全球的永續金融專案中，其中更包括台灣的離岸風電與綠能項目。

渣打集團永續長Marisa Drew表示，渣打致力以創新的方式，靈活運用資金，以協助克服永續發展過程中可能面臨的各種挑戰。國際版永續債券的成功發行，不僅提供投資者能以便捷的方式參與永續金融投資，更能藉此發揮影響力。

渣打集團全球永續金融主管Amit Puri也表示，市場上以發行永續債券協助新興市場朝低碳轉型的類似產品為數不多，但卻對全球在管理氣候變遷目標中有著極為關鍵的影響。

國際版永續債券的成功發行，也代表渣打在永續金融的各項創舉獲得市場肯定，包含在英國推出永續金融信託帳戶（Sustainable Fiduciary Deposit）、與馬來西亞當地銀行達成具指標意義的伊斯蘭金融ESG 永續架構附買回交易，以及第一筆永續出口信用狀（Sustainable Export Letter of Credit）的規劃。