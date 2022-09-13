大陸在過去幾十年間被稱為世界工廠，但受疫情影響局勢正出現變化，財信傳媒董事長謝金河表示，東協市場成為供應鏈移轉的新贏家，今年台灣投資新南向國家金額首度超過大陸，包括越南、泰國、馬來西亞等都快速翻轉，台商在這幾國迅速卡位，移動速度很快。

謝金河在臉書發文指出，今年在美國升息，縮表、收縮銀根下，全球股債匯市齊聲下跌，像美國費城半導體指數下跌逾31%，Nasdaq也下跌22.58%，台股下跌19.95%，恆生指數及滬深300指數跌幅都超過17%。他強調，全球股市能逆勢上揚的國家不多，很特別的都集中在東協各國，今年以來印尼股市上漲逾10%，全球表現最亮眼，印度重登60000大關，今年上漲2.63%，另外包括新加坡受港資移入之利，今年股市上漲4.46%，泰國股市沒有漲跌，越南股市則是去年漲幅太大，今年拉回整理。

謝金河進一步表示，除了東協各國股市抗跌，上次亞洲金融風暴崩潰的滙市，東協各國也表現平穩，今年日圓已經大幅貶值26%，韓元也貶值16.9%，新台幣貶11.8%，人民幣貶9.87%，但今年印尼盾只下跌3.91%，新加坡幣下跌4.6%，印度盧比貶值7%，泰銖跌9.52%，上次亞洲金融風暴崩潰的馬幣，今年僅下跌8.17%。

回顧1997年亞洲金融風暴爆發的時候，東南亞各國成了重災區，例如泰銖從22.2貶至54.5，泰國股市從1789跌到204，印尼盾從2246跌到16950兌一美元，當時馬幣幾乎崩潰，時任馬來西亞首相馬哈地宣布釘在3.8價位，從1997年迄今，東協各國經濟調整20多年，如今終於在供應鏈重組中見到曙光。

謝金河說，大陸前總理朱鎔基1994年把人民幣及外匯券併軌，人民幣從5.76大貶到8.77，這個人民幣急跌，讓所有南向的資金變成西進，大陸在2001年加入WTO，迅速成為世界工廠，大陸經濟進入飛躍成長的30年，東協各國則陷入困難調整，如今風水輪流轉，原來西進的贏家又轉向，今年台灣投資新南向國家金額首度超過大陸，越南、泰國、馬來西亞等都快速翻轉，台商迅速卡位，移動速度很快。

謝金河分析指出，1997年資金從東協各國流出，如今資金從大陸跑出來，東協10國有446萬平方公里土地、6億人口，若再加上印度，這個新南向國家的新投資趨勢可能將取代大陸生產基地的角色，成為供應鏈移動的新贏家。