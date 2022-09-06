「綜藝天后」小S（徐熙娣）以犀利的主持風格、不按牌理出牌的談吐，深受觀眾喜愛，親民的她也不吝嗇在網上分享生活大小事，小S稍早就曬出打羽球照，身穿運動衣、短褲的她，在球場上賣力揮拍，纖細四肢全都露，就有捕捉野生小S的網友留言直呼：「本人保養很好，一樣亮麗」。

小S今（6日）下午在網上曬出打羽球照，她一身運動衣、短褲和運動鞋，眼神專注盯著球、賣力揮拍，小S的頭髮隨著揮拍的動作飄起來，看起來架式十足，對自我身材要求嚴格的小S還說：「不能光瘦，肌肉也要練起來，以後走路、蹲下站起來才能輕鬆」。

小S打羽球照吸引網討論：「蹲下來站起來才會輕鬆，這句太實在了」、「表情才是重點吧」、「姿勢100」，有人還留言虧「到底有沒有打到呢」，還釣出小S得意回覆：「當然」，至於有粉絲歪樓說：「姐，你是戴著眼鏡在打羽毛球嗎」，小S則表示：「對啊！我近視又老花」。

就有捕捉野生小S的網友現身留言：「剛剛遇到S姊的就是我～本人保養很好，一樣亮麗」，大讚她凍齡有術。同時，也有人建議她要穿羽球鞋，對此，小S則說：「我有，但又想配衣服，才穿黑色！不夠專業」。