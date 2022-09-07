第57屆金鐘獎入圍名單於今（7日）公布，小S時隔7年在台重拾主持棒，以CATCHPLAY原創製作《熙娣想聊》入圍綜藝節目獎，與黃子佼製作、主持的《#T-POP我們聽大的》、《HiHI導覽先生》、《大嘻哈時代》、《婚禮歌手》等節目爭獎。

她也將與《綜藝大熱門》的吳宗憲、《綜藝大集合》的胡瓜、《型男大主廚》曾國城以及舊愛《婚禮歌手》的黃子佼一同角逐「綜藝節目主持人獎」。而她主持的另一個節目《小姐不熙娣》遺憾未入圍。

小S剛也發表入圍感言，「非常開心，然後很感謝大S，當時真的是鼓勵我，讓我鼓起勇氣主持，然後也很感謝B2給我就是很大的空間，讓我可以做我想做的節目，雖然只是入圍，還是要感謝他們，然後我內心真的很希望可以得獎，我希望在小孩面前狠狠的炫耀一下，讓他們知道他媽媽很厲害。」

而《熙娣想聊》製作人大Ｓ得知入圍，也感到相當興奮，「我非常非常非常的不敢置信，我第一次當節目的製作人，在菜鳥時期節目就可以入圍，很感謝我非常欣賞跟崇拜的女主持人小S，是她把我的構想完完全全的表達出來，並且演繹出我設想中專屬的小S風格。」大S同時感謝B2，「他在節目製作執行的部分算是我的指導老師，他給了我很多的支持跟教導，將我的想法執行成為了完整的節目。」