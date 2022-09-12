去年以《瀑布》入圍金馬獎影后的新生代演技派女神王淨，今年未能擠進最新公布的金鐘獎入圍名單，讓人為之惋惜。幸好最近CHAUMET邀請王淨拍攝一系列形象照，她在鏡頭前巧笑倩兮，不時玩弄身上的珠寶，看來絲毫不減好心情。

新生代演技派女神王淨配戴CHAUMET的Bee My Love系列珠寶。（CHAUMET提供）

王淨在去年交出亮麗的成績單，在《瀑布》飾演小小年紀就擔起家庭重任的小靜，在《月老》飾演活潑俏皮的Pinky，兩個角色的個性人設大相逕庭，王淨卻仍以精湛的演技完美詮釋每個角色。打破年輕藝人空有顏值的既定印象，演技廣獲好評，這也難怪王淨今年成為金鐘獎遺珠，會讓人如此遺憾了。

CHAUMET的Bee My Love 18K玫瑰金耳環，11萬3000元。（CHAUMET提供）

儘管在金鐘獎失利，但王淨甜美的外型和知性文青的氣質，深受時尚精品的肯定與喜愛，這回她佩戴CHAUMET的Bee My Love 系列珠寶，靈感源自拿破崙以蜜蜂作為皇室徽章，蜂巢造型的六邊形K金造型，簡約的線條充滿意義，象徵著事業豐收，與演藝事業如日中天的王淨相互輝映，更加熠熠生輝。

CHAUMET的Bee My Love 18K玫瑰金鍊墜，10萬1000元。（CHAUMET提供）