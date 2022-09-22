萬寶龍（Montblanc）宣布足球巨星席內丁·席丹 (Zinedine

Zidane)擔任品牌大使，代言萬寶龍的書寫工具和皮件，在球場上威猛競技的悍將，如今搖身一變成為書寫文化與流行時尚的推廣者，立刻氣質加分，渾身散發文化氣息。

足壇巨星席丹不踢球改拿筆，擔任萬寶龍品牌大使。（Montblanc提供）

席丹曾任法國國家足球隊隊長，名列三屆足球先生，是當今最偉大的足球明星之一，畢生貢獻足球運動，直到去年席丹才卸下皇家馬德里球隊總教練之職，席丹對足球的熱情，且全心投入自己熱愛的足球事業，在足壇上留下傲人的成就，與萬寶龍所要傳遞「Mark Maker」的品牌精神相符，因而受邀擔任品牌大使，近期將受邀出席萬寶龍Legend傳奇經典香水的系列活動。

萬寶龍全球總裁Nicolas Baretzki指出，席丹是最能夠體現萬寶龍精神的Mark Maker，他不僅在體壇留下印記，也在國際舞台上具有正面的影響力，「席丹激勵了不同世代的人，我們很高興能夠與他合作，為他非凡的人生故事共同譜寫新的篇章。」

萬寶龍大師傑作系列行李袋，5萬9300元。（Montblanc提供）

萬寶龍大師傑作系列手拿包，2萬6000元。（Montblanc提供）

萬寶龍星際行者系列黑色宇宙Doue鋼筆，2萬6000元。（Montblanc提供）

席丹實踐萬寶龍「向心而行，自有所成」(What Moves You, Makes You)的品牌精神，在廣告中他穿一身風格簡約的黑色褲裝，手持鋼筆書寫，或是手拎皮包配件，與他在球場上的威猛形象大不相同，展現斯文儒雅的一面。