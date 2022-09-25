南投縣副縣長陳正昇（右二），上場踢球展功夫。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

澎湖縣澎南國中足球隊，跨海參賽。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣「社區瘋趴踢足球」草地足球賽，25日在草屯鎮登場，共有53支隊伍參賽；副縣長陳正昇表示，感謝所有家長、教練，以及無私投入推動的台體大、縣內各國中小、幼兒園等學校，讓足球運動在南投扎根。

南投縣配合教育部體育署，推行運動i台灣2.0計畫，舉辦的草地足球賽由縣府教育處、南投縣體育會主辦，營北國中、足球委員會、南投縣璉紅台體足球發展中心共同承辦，並獲璉紅台體男子足球代表隊，國立台灣體育運動大學競技運動學院球類系、運動資訊與媒體傳播學系協辦，共吸引國中男、女、幼童、U8、U10、U12共六組53支隊伍參加。

草地足球賽由陳正昇、南投縣足球委員會主委簡峻庭、南投縣璉紅台體足球發展中心總監趙榮瑞等人，下場示範球門PK為大會「開球」，宣示賽事啟動。

賽事分組、分場地，同時展開循環賽，除國中男女為3對3，其他都是採5人賽制，同時還有蹦蹦跳跳、丟丟樂等6個幼童闖關活動，吸引小朋友現場報名體驗，熟悉足球基本動作。

陳正昇指出，南投縣足球培育發展中心成立後，引進台體大足球專業選手出身的教練，利用周末假日，投入南投縣5大聯盟地區的足球教學及訓練比賽，如今在埔里鎮、水里鄉、草屯鎮、竹山鎮及南投市，都已有4隊以上球隊組成的聯盟積極運作，社區草地足球賽能夠吸引多達53支隊伍參賽，就是成果的驗收，特別感謝澎湖縣澎南國中遠道跨海參賽，也為南投縣足球運動注入新的刺激動能。