好好的一場足球比賽，最終卻演變成格鬥大會！在只有4國參與的錦標賽上，法國U18國家隊日前在主場迎戰波蘭U18代表，進入決賽的2支隊伍展現對勝利的渴望，在情緒相當高昂的情況下，雙方也打出了火氣，下半場法國U18更是在20分鐘內，吞下了多達4張紅牌，也讓裁判提前吹響比賽結束的哨音，法國U18最後以2：3遭波蘭U18擊敗，丟掉冠軍獎盃。

上半場比賽，法國U18以2：1暫時領先波蘭，不過下半場易邊再戰後風雲變色，波蘭U18先將比數扳平為2：2，而比賽第55分鐘法國U18球員胡斯尼(Ilyes Housni)因犯規吃下黃牌，但嘴裡仍不停嚷嚷，裁判直接給出紅牌將胡斯尼罰下，讓法國U18只能以少一人方式應付比賽。

第60分鐘法國U18貝洛西恩(Jeanuel Belocian)在邊路犯規，儘管立即向對手致歉，不過裁判仍對貝洛西恩給出黃牌，這是他單場第2張，2黃變1紅因此貝洛西恩也遭驅逐出場，法國U18只剩下9人應戰，隨後波蘭U18靠著人數優勢取得進球形成3：2領先。

What the fuck is happening with #France ?? OMG the u18 Teams has ending is game at the minute 74 for 5 red card ?!! pic.twitter.com/GKBGIhFEjz — The Special One of Sorare (@AMGSorare) September 25, 2022

情況越來越糟糕的法國U18，比賽第72分鐘戈米斯(Malang Gomis)從身後拉倒對方球員，他也收到單場第2張黃牌而下場，已經沒將心思放在場上的法國U18，正式點燃火爆場面，比賽第75分鐘法國U18比勒(Darnell Bile)先是用兇猛的鏟球放倒對手，然後更在隨後引發的衝突中，比勒一記向法國傳奇席丹(Zinedine Zidane)致敬的用頭怒撞對手，直接被裁判紅牌罰下，儘管法國在場上還剩下7名球員，但眼看雙方都無法控制情緒，為了保護球員安全，裁判也提前吹哨結束這場惡鬥。比勒重現席丹頭頂對手的名場面，也隨大前輩丟掉最後冠軍，法國最終以2：3輸了比賽，再度讓球迷以心碎收場。