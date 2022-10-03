在周日出刊的法國報紙《巴黎人報》(Le Parisien)一篇專訪報導中，Stellantis執行長Carlos Tavares指出，在2023年底之前，半導體供應鏈將維持吃緊狀態。

執行長說，「情況在2023年底之前仍將非常複雜，但是到哪個時候之後，形勢會有一些和緩」，Tavares補充說，「半導體製造商仍有興趣再次與我們開展業務，尤其是他們正在漲價的時候」。

除了其它因素，還包括新冠疫情，過去幾年出現半導體供應短缺，迫使全球汽車製造商放棄了數以百萬輛汽車的生產計畫。如今短缺問題正在緩解，但汽車製造商為此付出長久的成本代價。

在法國，供應短缺問題持續拖累汽車銷售。根據上周六公布的產業數據，儘管九月的新車註冊數量增加了5%，但今年以來的數量仍下降了約12%。