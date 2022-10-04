資策會產業情報研究所（MIC）最新觀測智慧型手機趨勢，預估2022年全球市場規模為12.6億台，衰退6.8%，主要為全球經濟成長放緩、通膨因素，市場需求疲軟，影響手機終端去庫存，甚至延燒至上游零組件，庫存調整預期2023年第二季至第三季才會結束。展望2023年，資策會MIC資深產業分析師廖彥宜預估，全球手機出貨量為13.27億台，成長率5.2%，考量到2022年基期較低，預期整體表現將低於2021年出貨，仍未回到疫情前水準。

資策會MIC觀測指出，2022年Android陣營出貨動能不佳，特別是Xiaomi、OPPO、VIVO三大陸系品牌出貨大幅衰退；相反的，iPhone 14有望帶動Apple出貨，預估年成長3%，成為2022前六大手機品牌中唯一正成長者，資深產業分析師廖彥宜指出，Android、iOS手機出貨的兩樣情，影響高度仰賴陸系手機的零組件業者表現，供應鏈開始積極加強客戶以及多元產品布局如車用、伺服器，避免押寶在手機與中國大陸市場的風險。

觀測5G手機，資策會MIC預估，2022年出貨從7.1億台再度下修至6.5億台，不過5G通訊是未來趨勢，2022年滲透率仍能維持52%。展望2023年，全球5G手機出貨預估為8.4億台，滲透率將突破六成，達63%，其中Apple將引領2022~2023年5G手機市場，其品牌市占率在2022年已達33%。然而資深產業分析師廖彥宜表示，5G用戶成長速度其實已高於5G手機出貨成長幅度，顯示5G手機殺手級應用尚未出現，加上手機規格重大創新減少，皆拉長消費者平均換機週期。

資策會MIC指出，2022年臺灣手機出貨3.28億台，其中5G手機出貨量為2.46億台，占全球比重38%，年成長18.6%。展望2023年，臺灣智慧型手機出貨3.34億台，其中5G手機預估2.68億台，年成長8.7%，資深產業分析師廖彥宜觀察，隨著非我國組裝的品牌5G手機出貨量逐漸增加，臺灣5G手機占全球比重將於2023年下滑至32%，雖然短期內旗艦、高階機種仍是陸廠難以搶進之處，仍須留意立訊於iPhone、陸系ODM業者於Xiaomi組裝訂單占比的提升，將侵蝕臺灣組裝廠營收表現。

觀測整體智慧型手機發展，資策會MIC認為四大議題值得觀察，首先是品牌端致力於推動折疊機降價與輕薄化，提升面板、鉸鏈軸承關鍵技術，可預見折疊機占智慧型手機出貨比重將持續增加。第二，衛星營運商、行動網路營運商與手機業者積極布局5G手機衛星通訊，然而距離實現手機衛星聯網寬頻服務仍有三大關鍵「監管制度、零組件技術挑戰、3GPP標準進程」需克服。第三，手機與車廠走向跨界競合，手機廠積極投入車機互動協同系統與數位車鑰，數位車鑰應用滲透率將逐漸增加，其中Apple與Samsung數位車鑰已打入美、歐、日韓系傳統車廠，陸系手機品牌業者以中系車廠為主。第四，5G手機專利戰短期難以結束，目前Apple、OPPO 5G手機已在哥倫比亞、德國下架，下一波將可能擴及更多國家，相關出口廠商須留意避險及規劃因應。