2022台北「白晝之夜」昨（1）日登場，吸引大量人潮湧入士林夜市。不過有女網友認為，此次白晝之夜存在人數太多、毫無動線2大敗筆，讓她氣得直呼「根本是包裝成士林夜市振興計畫的商業活動？」認為連白晝之夜發源地的法國人來參加也會無言，貼文曝光後掀起許多參加者共鳴。

原PO在Dcard以「主辦忘記白晝之夜的精神了嗎」發文表示，今年活動完全沒有文化、藝術、歷史、公民參與等元素，根本是包裝成士林夜市振興計畫的商業活動，且「人多」、「毫無動線（作品指示牌全無）」，讓許多第一次參加的遊客印象很差，如果有法國人來參加應該會很無言。

原PO指出，尤其在士林官邸區，1、為何讓民眾擠在一個可以被移開的柵欄空間進出，完全沒有宣導或指示牌，她直到走完後才發現另一端有有開放式空間的出入口；2、作品呢？3、兒童新樂園那邊也是一直排隊，科教館裡面到底哪些能看、哪些不能看有點混亂；4、接駁車停靠站點及班次都不清楚。原PO疾呼，明明過往也有好的舉辦經驗，希望下次能改進。

對此，許多遊客也紛紛分享感想，「尤其是文林路後半段，加油站那邊塞到超賭爛，到底為什麼要在那邊辦演唱會？官邸公園基本上就是百鬼夜行，作品也很不明顯，搞的像萬人尋寶遊戲，小草堆還有人在活塞運動，真的要加油…」、「唉這次真的超爛，好懷念2017那次，辦得最好的一屆」、「如果辦在圓山花博的場地感覺會比較好…」。

對此，台北市政府文化局回應，人潮多可能是因為疫情過後及活動品牌累積的效應，動線不佳方面，白晝之夜是分散式展場，透過工作人員、指標系統、宣傳摺頁，及數位地圖、自訂行程等網路規劃，引導民眾認識城市空間角落，所有建議文化局都會繼續改善。