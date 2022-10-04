要說誰是史上最偉大的網球單打冠軍，每個人的答案會有不同，但如果要說誰是史上最偉大的網球雙打冠軍，幾乎所有人的答案都會是美國布萊恩兄弟（Mike and Bob Bryan）。

這對雙胞胎在二○二○年退休。長達二十三年的職業生涯，他們總共贏得了十六座大滿貫冠軍。他們排名全世界第一的時間長達四百三十九週，足足是排名第二組合的兩倍之長。

回首這條網球路，布萊恩兄弟分享了成功團隊的秘訣。在接受執行長雜誌（Chief Executive）專訪時，他們強調，他們看重彼此的關係，更勝於贏球。

弟弟表示，他們彼此非常忠誠，因此給了他們犯錯的空間。團隊領導人如果可以創造這樣的環境，讓成員覺得自己有空間，可以被容許出現表現不佳的時候，將有助於團隊發展。

一個人在輸球時對隊友的反應，決定了大家能夠有多少的進步。當他們打得不好時，他們會確定自己有從中學習，並且提醒自己，應該要對冒風險感到自在，這給了他們競爭優勢。因為如果只求安全，就會打得保守，也就會暴露出弱點。

他們從來不曾因為出現錯誤或者失敗，而停止跟對方溝通，或者停止冒風險。也因此，他們最成功的比賽常常出現在最令人難過的失敗之後。哥哥指出，他常感覺到，失敗讓他們進步了。

他說，在網球雙打，兩個人是平等的夥伴。任何團隊的領導人應該都要避免成員之間產生不和，大家要能夠跟隊友說出實話，但必須是帶著同理心的。

布萊恩兄弟在就讀史丹福大學（Stanford University）時，遇到了學校知名的網球教練古爾德（Dick Gould）。之後兩人多次公開表示，古爾德是幫助他們成功的一大推手。

他們回憶，古爾德教導他們，即使覺得自己比對手強，也要尊重對手，而且永遠都要準備好比賽計劃，不可以輕敵。他提醒他們：「以自己為榮，但是不要自滿。」

布萊恩兄弟覺得，這是他們在網球場上聽過最好的建議，他們全心接受這個建議。無論贏球或輸球，下個星期一他們都還是會準備好，把帽子戴回頭上，開始練球。

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘434期》)