新任主帥 德澤比 走馬止任，未知能否延續布萊頓的好成績（圖片來源︰達志影像）

隨著剛剛結束的國際賽周，本周末至世界盃開打之前英超將馬不停蹄地比賽到11月12日。而需要參加歐冠歐霸歐協盃賽事的球隊更是每周需要打兩場比賽，所以對球員的狀態、球隊的傷兵情況，隨時會影響賽果。

利物浦本賽季經過了開季3場不勝之後，最近的3場聯賽成績反彈，3場2勝1平，目前6戰2勝3平1敗排名第八位，落後本場的對手、目前排名第四位的布萊頓5分。

【足球-英超】[布萊頓@利物浦][10/01 (六)22:00] [編號 772]

利物浦季初成績欠佳有多個主因。首先塞內加爾前鋒 薩迪奧·馬內 Sadio Mané 改投德甲拜仁慕尼黑影響了攻力。同時皇牌前鋒埃及國腳 薩拉赫 Mohamed Salah 狀態下滑。最後隊中有大量傷兵，例如蘇格蘭後衛 安德魯·羅伯森 Andrew Robertson 本場仍然因傷缺陣，種種原因加起來，令利物浦成績不如前。

不過布萊頓正陷於混亂情況之中，帶領布萊頓到目前聯賽排第四的主帥 波特 Graham Potter，突然在9月改任切爾西總教練，而布萊頓最後找來曾執教烏克蘭球會 Shakhtar Donetsk 的義大利籍總教練 德澤比 Roberto De Zerbi 接手。只是布萊頓大部份球員都是波特引進或培養，德澤比能否繼續交出好成績實是疑問。利物浦正逐步重回正軌，相對布萊頓仍然處於未知階段，本場首選不讓分/利物浦勝。如果進取一點，也可選讓分/利物浦勝。

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隊長 哈利·馬奎爾 在沒上場的比賽曼聯都取的好成績（圖片來源︰達志影像）

周日曼徹斯特市德比戰，曼城將在主場對曼聯。曼城跟托特姆納熱刺是英超餘下兩支不敗球隊，只要在本場德比戰擊敗死敵曼聯，隨時有機會升上榜首，首選不讓分/曼城勝。

【足球-英超】[曼聯@ 曼城10/02(日)21:00] [編號 776]

曼城本季引進挪威中鋒哈蘭德 Erling Haaland，希望解決困擾多時的進攻力不足問題。結果哈蘭德不負眾望，聯賽7戰攻進了11球，而曼城更以23個進球，成為英超到目前為止唯一進球數在20 以上的球隊。本場比賽面對曼聯，又是哈蘭德進球的好時機。

曼城攻力強大，相反對手曼聯在聯賽首2場比賽大敗後，新任主帥 滕哈赫 Erik ten Hag 下定決心改革，棄用C羅、隊長 哈利·馬奎爾 Harry Maguire 和左後衛 盧克·蕭 Luke Shaw，成績也馬上改善，聯賽4連勝，目前6戰4勝2敗得12分排名第五，僅落後曼城5分。

曼聯在這4連勝期間，先後擊敗了兵工廠和利物浦，當中只丟2球，氣勢如虹。不過需要注意曼聯在這兩場Big 6大戰都是有主場之利，需本周日的德比戰是作客比賽，情勢有所不同。故此首選不讓分曼城勝，另外可考慮大小[主隊]曼城大1.5、大小[客隊]曼聯小0.5和1.5。

推薦︰ <足球>776曼聯@ 曼城不讓分 (曼城)；大小[主隊] (曼城 大 1.5)；大小[客隊] (曼聯 小 1.5)