貝克 本賽季已為柏林聯攻進了6 球（圖片來源︰達志影像）

隨著剛剛結束的國際賽周，本周末至世界盃開打之前德甲將馬不停蹄地比賽到11月12日。而需要參加歐冠歐霸歐協盃賽事的球隊更是每周需要打兩場比賽，所以對球員的狀態、球隊的傷兵情況，隨時會影響賽果。

德甲完成7輪賽事之後，排第一名的依然是柏林聯，而衛冕的拜仁慕尼黑已跌到第五位，跟柏林聯已經有5分距離。柏林聯本周作客法蘭克福，首選讓分/柏林聯+1勝。

【足球-德甲】[柏林聯 @ 法蘭克福][10/01 (六) 21:30] [編號 682]

柏林聯本賽季的表現令人驚喜，聯賽7戰5勝2平得17分排在榜首，而且是德甲唯一的不敗之師。球隊最大的武器是防守穩健，7戰只丟4球，是德甲失球最少的球隊，到目前為止攻進15球，也是德甲進球第2多的球隊。其中蘇里南射手 舍拉爾多·貝克 Sheraldo Becker 表現最好，已為柏林聯攻進6球，是球隊聯賽進球最多的球員。

對手法蘭克福聯賽7戰3勝2平2敗排名第七位，落後柏林聯6分。法蘭克福本賽季表現支起伏不定，7場聯賽攻進14球是德甲進球數排名第三的球隊，不過同時丟了13球也是德甲丟球數第三。法蘭克福表現如此反覆還要兼顧歐聯的賽事，故此本場首選讓分/柏林聯 (+1)勝，如果進取一點，甚至可選不讓分/柏林聯勝。

推薦︰ <足球>682柏林聯 @ 法蘭克福 不讓分 (柏林聯)；讓分 (柏林聯 (+1))

多特蒙德隊長 羅伊斯 上一場對沙爾克的比賽受傷退場，也有可能緣盡11月的世界盃。（圖片來源︰達志影像）

多特蒙德目前德甲排在第二位落後榜首柏林聯2分，所以如果柏林聯在同一時間開打的比賽有任何失誤而多特蒙德贏球的話，就隨時有機會升上榜首。多特蒙德本賽季行軍風格大改，昔日瘋狂進攻的戰術不再，本場作客第九位的科隆，首選大小[總分]小2.5，也可選擇大小[客隊]的小1.5。

【足球-德甲】[多特蒙德 @ 科隆][10/01(六)21:30] [編號 683]

多特蒙德季前有挪威中鋒 哈蘭德 Erling Haaland 改投英超曼城，怎知代替他的前鋒 哈勒 Sébastien Haller 因患癌無限期休息，加上隊長 馬可·羅伊斯 Marco Reus 又要養傷，球隊攻力大減，而進球的重要落在新秀 茂高高 Youssoufa Moukoko 和老將 安東尼·莫德斯特 Anthony Modeste 身上，而球隊聯賽7場比賽只攻進了9球，是德甲排名前七名的球隊當中進球最少的。

多特蒙德還有一大特色，本賽季聯賽7場比賽總進球數為 4小 3大（2.5球）。但單看多特蒙德的5場勝仗，就會變成4小1大，而當中4小之中，正確比數全是多特蒙德勝1:0。所以如果選多特蒙德勝，正確比數也不妨選多特蒙德1:0勝。

對手科隆是德甲另一支出戰歐洲賽事的球隊，球隊7戰2勝4平1敗得10分排名第九。科隆本季成績反覆，目前為止4平是德甲和局第二多的球隊，僅次於5場平手的斯圖加特。球隊至今只丟8球，是德甲排名第九名以後的球隊丟球最少的。既然多特蒙德攻力不再，而科隆又是丟球較少的球隊，與其猜勝負，倒不如選大小[總分]小2.5。

推薦︰ <足球>683多特蒙德 @ 科隆 大小[總分] (小 2.5)；正確比數 (1:0)