脫離休賽季離隊風暴後，葡萄牙巨星C羅(Cristiano Ronaldo)本賽季繼續留在曼聯效力，不過關於他的爭議尚未停歇，C羅上賽季面對艾佛頓的比賽結束後，失控將小球迷Jacob的手機拍落到地上，該暴力行為今日遭到英格蘭足球總會正式提出指控，根據美媒《ESPN》報導，C羅有可能將會面臨罰款及禁賽處分。

上賽季英超第32輪的比賽，曼聯客場以0：1不敵艾佛頓，擔任先發前鋒的C羅沒有建樹，在比賽第87分鐘還吞下1張黃牌，對自己表現不滿意的C羅無法控制情緒，賽後準備離開球場時伸手將Jacob的手機拍掉，畫面曝光後C羅也遭到眾人撻伐。

隨後C羅也在個人社交媒體進行了道歉，並向Jacob遞出邀請函，邀請他們前往曼聯主場觀賽，不過Jacob的母親Sarah接受採訪時表示，患有自閉症的Jacob一直在消化此事件所帶來的痛苦，也提到自己並沒有收到來自C羅以及曼聯球團親自道歉。

當地警方在8月份發出聲明，C羅襲擊球迷的案件，已透過有警告條件的方式進行處理，根據《每日郵報》指出，C羅同意支付賠償費用與Jacob一家和解，就在事件似乎已經告一個段落後，沉默大半年的英足總開始有了動作，以E3規則(暴力且不洽當的行為)正式對C羅提出指控，曼聯球團也對此做出回應，表示支持C羅對於指控的回應。

目前C羅正隨葡萄牙參與歐洲國家聯賽，備戰下周對陣捷克的比賽，而根據消息人士透露給《ESPN》的訊息，C羅若被英足總認定暴力行為屬實，恐將面臨罰款以及禁賽等嚴厲處分，曼聯下一場比賽將迎來曼徹斯特德比大戰，客場將要挑戰上賽季英超冠軍曼城，遭到指控的C羅能否參加這項盛事仍不得而知。