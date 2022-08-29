據葡萄牙的國家機場營運商ANA的資料顯示，里斯本機場周日共有60個航班被取消。周日為葡萄牙工人罷工的最後一天，他們自周五以來在葡萄牙幾個重要機場進行為時3天的罷工，為夏季的旅行帶來更多困擾。

機場的搬貨等管理公司Portway的工人要求更多假期和更多職場發展機會。

葡萄牙民航工人全國聯盟(SINTAC)發言人Pedro Figueiredo對路透說，葡萄牙的里斯本和Porto市兩個機場約有90%的停機坪工人參加了此次為期3天的罷工。

SINTAC預計，周日里斯本機場將有70至80個航班被取消，Porto機場有30至40個航班被取消。

這些參與罷工的搬運工人協助航空公司搬運行李，或將飛機推向停機坪。

今年夏天以來，機場地面工作人員在歐洲各地進行抗議，要求提高工資，以緩解通膨帶來的痛苦。另一方面，隨著新冠肺炎的管制措施獲得解除，航空旅行需求增加，但航空公司也在努力應對因烏克蘭戰爭而來的燃油成本高漲問題。

Portway公司表示，這種不負責任的罷工將危及葡萄牙的旅遊業。葡萄牙旅遊占該國GDP的約15%。