英國最大貨櫃港菲力斯杜（Felixstowe）因碼頭工人不滿薪資漲幅低於通膨率，自21日起發動八天罷工抗爭，恐怕讓供應鏈問題惡化，更多企業蒙受損失。

代表菲力斯杜港碼頭工人的Unite工會表示，這次罷工約有1,900名工會成員參加，自21日上午起在港口圍成人牆進行抗爭，預計罷工期間每日抗爭到晚上10點。

菲力斯杜港發言人戴維（Paul Davey）表示，港口工人平均年薪4.3萬英鎊（約5.1萬美元），本次調薪7％並額外提供每人一筆500英鎊獎金。依照港口工人職務類別區分，實際調薪幅度約在8.1％至9.6％之間，高於全國平均調薪幅度5％。

但工會抱怨和記港口公司去年調薪幅度不足，今年幅度再度低於通膨率。英國政府日前公布7月消費者物價指數（CPI）年增10.1％，創下1982年2月以來最大通膨率，且經濟學家預警通膨率可能在明年第一季衝上15％。