南韓人氣女團BLACKPINK近2年內未有任何公開活動，昨（19）日完整體回歸推出新專輯首波單曲《Pink Venom》引發粉絲們狂歡，MV釋出21小時瀏覽數就突破8000萬大關，MV造型也成為網友熱議話題，其中不少眼尖粉絲發現成員Jennie在MV中身著曼聯球衣，開始討論她是否為曼聯球迷。

英超球隊曼聯近期球場表現不佳，但話題度很高，日前全球首富馬斯克開玩笑稱可能會收購曼聯的消息成討論熱點，豈料Jennie竟也在新歌MV中穿上曼聯球衣，不少網民打趣道，會因為Jennie對曼聯改觀，「只有Jennie才能救曼聯。」、「Jennie是紅魔救世主。」

BLACKPINK新曲中Jennie身穿曼聯球衣，引網友熱議。（圖/攝取自BLACKPINK YT）

MV中Jennie身穿黑色曼聯球衣，搭配皮革連衣裙，超辣身材讓粉絲被電暈，她胸前左側印著該球隊標誌，背面號碼上方則印有「Jennie」字樣；但該球衣並非正式比賽球衣，而是adidas在去年12月特別推出的曼聯系列球衣，據悉曼聯曾在去年1場熱身賽時穿著該系列球衣比賽。

除曼聯外，Adidas贊助包括阿仙奴、皇家馬德里、拜仁慕尼黑等球隊，也都推出聯名球衣， 由於BLACKPINK是Adidas代言人，穿該牌球衣自然合理，但在眾多與品牌聯名的球隊中選擇曼聯球衣，其中原因引發網友猜測。