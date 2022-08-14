英超曼聯在第2輪遭逢空前慘敗，布倫特福德上半場在35分鐘內攻進4球，終場以4比0羞辱曼聯。吞下2連敗的曼聯引來外界的巨大責難，代表球迷的「曼聯支持者信託」甚至聲明譴責：「我們通常不評論單一比賽，但是這次的情況特殊。我們今晚看到的是一場難堪的比賽，正確來說是對曼聯球迷的羞辱。然而從各方面看來這並不意外，這只是一個長途旅程的終點。」

英媒BBC球評砲轟曼聯已經沉底了，成為歐洲足球的笑話。退役英格蘭名將阿蘭席勒（Alan Shearer）說：「這完全是一團混亂，年復一年的失敗，年復一年的錯誤管理，領導與召募都做得非常糟。這將要花費龐大的財力和時間來挽救，曼聯球迷必須要很有耐心，他們距離理想的未來還非常遙遠。」

布倫特福德先前都踢不贏曼聯，此戰卻把曼聯當成沙包。曼聯C.羅納多（Cristiano Ronaldo）本季首度先發，他上場90分鐘、6次射門2次射正，雖然如此已經是全隊表現較好的球員了。總教練縢哈格（Erik ten Hag）批評球員個個「缺乏信念」不用心作戰。

賽後曼聯球員們留下安撫現場支持者，但是C羅拒絕而逕自離場，也不和總教練縢哈格握手。曼聯上季只踢到第6名無緣歐冠，C羅對此表達不滿而揚言想要離隊。現在曼聯情況這麼糟，就算要補強恐怕也沒球星想入隊了。