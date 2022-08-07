2022華南銀行台灣企業甲級足球聯賽，南北同步展開第二循環第六輪賽事，航源作客國家體育場挑戰台電，南市台鋼於南市足球場迎接台中FUTURO踢館，銘傳大學足球場則進行AC Taipei 與台灣石虎的交手。

本季球風蛻變的航源FC，進攻上踢得更具侵略性，今天（7日）再遇「南霸天」台灣電力，憑藉上半場劉智文的補射與黃侑威的頭頂球，以2比0攻克台電主場，並將對方拉下積分榜龍頭的位置。

航源前一次與台電交手，是第一循環最後一輪，當時航源在主場1比1與對手踢和，讓台電無法在積分上拉大與各隊的差距，今天再度交手，航源更進一步將對方從積分榜領先位置上拉下來。

航源教頭洪慶懷表示，球隊陣容上中場多了可用之兵，將吳彥澍擺攻擊中場，黃侑威、下野淳在中場，隨時策動防守反擊，「上半場做得不錯，幾個定位球跟機會都有把握住，是能贏球的主要關鍵。」

洪慶懷補充，台電做很多傳導，因此不能讓對方傳導太流暢，用有效的站位跟壓迫，攔到球後往對方的邊路空檔進攻，效果還不錯，「下半場真的完全靠意志力防守，很多人都抽筋。」

為航源踢進第二球的黃侑威，終場前一次爭搶球導致左腿受傷，洪慶懷說，感覺情況不是很樂觀，似乎頗為嚴重，但要等醫院檢查結果才能確定，較擔心會傷到骨頭；黃侑威賽後在休息室情緒也頗為激動，他解釋，是因為之前都很難從台電手上拿下勝利，這一場贏球隊還有機會變第一名，但他也蠻擔心傷勢，畢竟右腳曾動刀兩次，這次又傷到左腳。

另外在銘傳大學足球場進行的AC Taipei對戰台灣石虎，直到踢完89分鐘，AC Taipei都以2比1領先，可惜第90分鐘遭石虎的安愛瑞一腳扳平進而逼和，錯失全取3分機會。

目前航源積分來到19分衝上積分榜第二，由於台中FUTURO在台南市立足球場以3比0擊敗地主台鋼，以20分積分站上積分榜首位，今天輸球的台電則滑落到第三，積分仍為17分。