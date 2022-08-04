台北晚間也停電！南港1395戶摸黑吃晚餐 19:462022/08/04 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市南港區晚間傳停電，台電派員搶修中。（示意圖／張鎧乙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台電表示，今（4）日18時54分由於饋線跳脫，造成台北市南港區研究院路二段、忠孝東路六段、市民大道七段、南港路二段等一帶共計1395戶停電，台電隨即派員搶修並轉供，4分鐘(18時58分)內復電899戶，其他496戶積極搶修中。 中市電動公車今年可達322部 首度駛進海線 台股盤中重挫逾300點 台積電昨被賣超7千張 情人節告白助攻！TEA TOP女神系飲品推買1送1 #停電 #南港 #台電 #饋線跳脫 #搶修 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆議會今開臨時會 基捷、四接議題成焦點 04:102022/08/01 地方新聞 台中大里2363戶突停電 台電曝原因 17:422022/08/04 生活 台電打造友善育兒職場 全台7處教保服務中心揭牌 20:032022/08/01 財經 超營董座：大台北廠辦市場將大缺貨 04:102022/08/01 產業特刊 苗栗縣警局查獲電纜失竊案 台電致贈破案獎金 16:192022/08/03 社會 深化台美關係 貿協10月赴美辦形象展 04:102022/08/04 產業特刊 觀策站》停電、限電、漲電價，苦的還是弱勢民眾（李佳容） 16:502022/08/02 海納百川 議員痛批同意四接荒謬 基市府：先滿足5原則 16:172022/08/03 政治 南市停車場建置太陽能 供116戶家庭全年用電 10:312022/08/03 生活 冷氣效果差！她打開驚見「9年租客痕跡」傻眼：觸角都伸出來了 20:142022/08/02 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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