台電表示，今（4）日18時54分由於饋線跳脫，造成台北市南港區研究院路二段、忠孝東路六段、市民大道七段、南港路二段等一帶共計1395戶停電，台電隨即派員搶修並轉供，4分鐘(18時58分)內復電899戶，其他496戶積極搶修中。