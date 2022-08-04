台電表示，今（4）日18時54分由於饋線跳脫，造成台北市南港區研究院路二段、忠孝東路六段、市民大道七段、南港路二段等一帶共計1395戶停電，台電隨即派員搶修並轉供，4分鐘(18時58分)內復電899戶，其他496戶積極搶修中。

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