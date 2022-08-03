苗栗縣境內今年發生多起偏遠地區電纜線遭竊案，據台電苗栗區處統計損失電纜約有1千多公尺，經苗栗縣警局積極投入查辦，共破獲11起竊案，將涉嫌人依法送辦，其中包括苗栗警分局在元月間查獲發生在苗栗市南勢里坪頂東的電纜竊案，台電公司特別頒發破案獎金給縣警局破案有功單位，感謝警方全力投入偵辦。

台電苗栗區處表示，苗栗縣今年發生多起電纜線失竊案，失竊長度約1024公尺，損失金額達34萬3千餘元，除嚴重影響民生用電外，也危及公共安全。在苗栗縣警局積極查辦下，今年共破獲11件電纜線失竊案件，並將涉嫌人移送法辦，成果豐碩，台電苗栗區處感謝警方鍥而不捨打擊犯罪的努力，並共同研討防範電纜線失竊的精進作為，持續打擊不法竊賊，以維護民眾用電及公共安全。

台電苗栗區處說明，台電電纜之絞線中心股表面每10±2公分處有標示「TPC」字樣，以凸顯台電線材獨特性，民眾、廠商和回收業者可藉此分辨電纜是否為台電纜線，以及是否為失竊贓物。

台電苗栗區處長邱華龍提醒，電纜失竊不但影響用戶正常用電權益，也易導致民眾碰觸掉落電纜造成觸電危險。若民眾發現有竊取電纜情事，請立即通報台電撥打1911或鄰近警察分局，共同維護用電安全及用電權益。