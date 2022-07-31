2022華南銀行台灣企業甲級足球聯賽，今天（31日）進行第二循環第四輪，前次到台南市立足球場出賽，台灣石虎隊前鋒韋嗣受傷破相，這次再度造訪，順利克服自己的心魔，並在球隊落後下挺身而出，以頭鎚球2比2逼平地主南市台鋼，衛冕軍台鋼也未能在第四輪積分追平目前排名龍頭台灣電力。

來自布吉納法索的韋嗣，已在台灣踢球、生活6年，先後在銘傳大學、中原大學完成大學與碩士學位，企甲聯賽5月7日第一循環第四輪對上台鋼，開賽11分鐘就與台鋼守門員江子賢衝撞送醫，後來韋嗣左臉縫了14針，原本教頭強木在評估他短時間難歸隊，但取得醫生同意後，韋嗣貼上膠布就帶傷上陣，強木在表示：「原本也有顧慮，建議說要不要買個面罩，但韋嗣意願不高。」

韋嗣指出，他不會排斥戴面罩，但他評估自己的狀況目前還不太需要戴，也覺得戴了可能不太適應、不太舒服，所以一直帶傷上陣，「現在已經好了，醫生說如果要除疤，可以回去動刀。」

由於傷口在臉上留下明顯的疤痕，韋嗣說每個人遇到他都會問怎麼了，他的確打算之後找時間去除疤，他笑說：「醫生說我皮膚狀況很好，恢復得不錯，要除疤再回去就好。」

台鋼結束AFC CUP（亞協盃）賽事後，回歸台甲後連兩場賽事踢和，教頭羅智聰直言，球隊還不在狀態內，應有的戰術、能力還沒調整回來，本季各隊競爭激烈，他表示：「我們還是最有機會，但是機會來沒把握的話也是不行。」台鋼無法趁本輪台電賽程輪時把積分追上，現在兩隊出賽數相同，台鋼15分積分落後台電2分。