正逢酷暑高溫時期，交通部台灣鐵路管理局表示，各工務單位遵章養護軌道工程，防止道床擾動及鋼軌挫屈，台鐵局責成各區協調中心辦理「聯繫會議」，嚴格查核軌道工程施作程序是否符實，並赴現場檢查。

鋼軌是容易熱脹冷縮的材料，每年5月1日至10月30日止酷暑期間，火車軌道在烈日下若因軌道上的扣件、軌枕、道碴等而無法伸長，極容易發生側彎也就是「挫屈」，造成火車出軌。此外夏季也不應隨便擾動道床。

台鐵表示，此次查核面向包括3個部分，第一是文件查核。依據「酷暑時期防範鋼軌挫屈相關作為、及軌溫監控設置說明及因應方案」查核酷暑期間是否依相關規定辦理軌道養護作業。工作項目應提出擾動道床核准申請表，並於段長親自核准後始辦理施工。

第二是現場抽查。例如夾膠絕緣接頭前、後，在長焊鋼軌區間軌道較脆弱，經列車長期輾壓，容易造成軌道下陷，因此需現場抽查確保施工品質。

第三是檢視各工務段及分駐所有關文書紀錄資料，確認已依酷暑期間也就是每年5月1日至10月30日止擾動道床管制流程規定。

台鐵表示，軌道路線養護為行車安全最重要的項目之一，台鐵將依安全改革精進計劃，持續推動相關方案，保障行車運轉安全。