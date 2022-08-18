已離開聯盟的名將保羅蓋索(Pau Gasol)曾效力湖人7季，並與柯比布萊恩(Kobe Bryant)攜手拿下2座總冠軍，今天他迎來了好消息，紫金軍確定在明年3月高掛他的16號球衣，成為湖人隊史第13件被退休的球衣，也終於能見證戰袍和已故好友一起掛在湖人球場上空，相信這是他期待已久的事情。

A Champion, legend, and forever part of the Lakers Family.



3/7/23 - We raise Pau Gasol's jersey into the rafters pic.twitter.com/F9snGrHO9o — Los Angeles Lakers (@Lakers) August 17, 2022

湖人今天宣布兩大消息，先是與詹姆斯(LeBron James)簽下2年續約，再來就是蓋索球衣將被退休，預計於明年3月7日舉行儀式，高掛主場上空，湖人在官方推特向外界告知這個訊息，蓋索也親自轉發並表達感謝，這對他來說肯定是至高無上的榮譽，同時16號紫金戰袍將「升空」與已故好友柯比團圓！

相信天上的柯比會非常為他高興，他們曾一起幫助湖人拿下2座總冠軍，在湖人期間蓋索能貢獻17.7分9.9籃板3.5助攻1.4阻攻，全能且無私的球風與柯比相輔相成，造就最強大戰力。此外他們更培養出深厚革命情感，柯比過世後蓋索不忘關心對方家人，陪伴他們度過最艱難的時刻，直到現在都未曾改變。