退役球星「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）在fubo Sports談論季後賽對決勁敵詹姆斯（LeBron James），當年巫師在季後賽連續3次敗給騎士（2006, 07, 08）。亞瑞納斯認為詹姆斯只是沒有全力追求數據而已，否則他早就單季場均40分了。詹姆斯生涯最高一季是31.4分，那年他才21歲，上季他在37歲還能拿到場均30.3分。

亞瑞納斯舉例，布萊恩（Kobe Bryant）和歐尼爾（Shaquille O'Neal）拆夥之後有打過單季35.4分，哈登（James Harden）也有飆過單季36.1分。「詹姆斯是超級巨星之中唯一沒有全力追求過數據的，如果他有這個意思，誰能阻止他？那傢伙可能拿下場均40分。」亞瑞納斯自己的全盛球季有場均29.3分。

「詹姆斯從來不曾說，我想要追求數據了，我不管其他人了。他從來沒有這樣，當他踏入球場，他的目標就只有總冠軍。年復一年，他從沒有過自私的球季，那種向大家誇耀自己數據的球季。我們跟他連續3年交手，我非常仔細研究過他。」

「我去過他家，他有台電視，整天坐在那裡看比賽重播、寫筆記，他還只是菜鳥就這樣做了。我就想天哪，原來我一直是在跟這樣的傢伙交手嗎？」亞瑞納斯當時告訴總教練艾迪喬丹（Eddie Jordan），他不認為騎士真的有比巫師強，他們只是輸給了詹姆斯（outsmarted）。