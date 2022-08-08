沒想到「一眉哥」安東尼戴維斯如今已經不是湖人的非賣品了！根據《Heavy》記者鄧維尼8日爆料，湖人內部開始出現一些打算測試一眉哥交易價值的聲音，代表他已經逐漸失去球隊高層信賴，而他的去留問題，將會完全看「小皇帝」詹姆斯而定。

「一名匿名的西區球隊高層透露，很多事取決於詹姆斯未來動向，假如他繼續留在湖人，以他看重安東尼戴維斯程度，一眉哥將會留下，但這並非一定的事，」鄧維尼說，「湖人內部有些人並不介意測試一眉哥的交易價值，但如果詹皇還在，他們暫不這麼做。」

鄧維尼強調，目前安東尼戴維斯跟湖人還有兩年合約，且希望他可以健康打完，但在合約結束之後，湖人必須開始思考他是否算在他們的未來之中，「安東尼戴維斯自己也會開始思考，假如詹姆斯選擇離開湖人，那麼安東尼戴維斯還想留在湖人嗎？」

畢竟自從2020年幫助湖人奪冠之後，安東尼戴維斯接下來兩個球季，分別只打了36、40場例行賽，原因當然出在他的玻璃身體，也就因為他太經常缺陣，造成湖人禁區實力大幅下滑，儘管他今年夏天號稱大幅提升身體強度，但他可以健康多久呢？