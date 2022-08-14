「小皇帝」詹姆斯究竟未來將會選擇在哪裡退役，目前充滿相當多變數，不過《ESPN》在14日找來旗下籃球記者與專家投票預測，結果50％票數選擇詹皇將會待在湖人結束職業生涯，38.9％回到騎士退役，5.6％前往熱火退役，大兒子布朗尼加盟的球隊也僅5.6％。

看來半數的《ESPN》籃球記者與專家都認為，下季將滿38歲的詹姆斯，繼續留在湖人待到退役的機會最大，畢竟以當前騎士的年輕陣容來看，暫時無須詹皇回歸，熱火更是不太可能，就連詹皇放話想跟布朗尼同隊打球機率也很低，畢竟完成難度很高。

《ESPN》不僅針對詹姆斯的未來做出預測，也對杜蘭特下個球季將會穿上哪隊球衣進行預測，結果高達83.3％票數認定杜蘭特將會續留籃網，畢竟他想透過交易離隊機率渺茫，跳槽塞爾提克、熱火與暴龍票數都是5.6％，七六人甚至沒列其中。

至於《ESPN》預測爵士當家射手米契爾的未來動態，則有高達77.8％票數預測他將跳槽尼克，跳槽熱火票數只有11.1％，跳槽暴龍與續留爵士票數都是5.6％，畢竟爵士都已提前宣告進入重建期，送走米契爾只是時間早晚問題，就看尼克最後拿出怎樣價碼。