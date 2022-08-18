今天聯盟傳出大消息！超級巨星詹姆斯(LeBron James)已同意和湖人續約，金額為2年9710萬美元(約台幣29.1億)，合約第2年將附帶球員選項，還包含15%的交易保證金，這也讓他的生涯保障年薪來到5.32億美元(約台幣159.4億)，超越杜蘭特(Kevin Durant)4.99億美元成為史上累積年薪最高的球員。

The two-year, $97.1M extension, which includes a 15 percent trade kicker, makes LeBron James the highest earning player in NBA history with $532M in guaranteed money. He surpasses Brooklyn’s Kevin Durant. pic.twitter.com/UUHMspiKZp — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 17, 2022

據名記沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)、查拉尼亞(Shams Charania)接連報導，湖人巨星詹姆斯確定與球隊簽下2年9710萬美元續約，這份合約將持續到2024-2025賽季，同時還包含最後一年的球員選擇權、15%交易保證金，保障薪資達到4450萬美金，一躍成為聯盟史上累積保障薪資最高球員。

詹姆斯年底將滿38歲，但在場上仍有巨大影響力，上季為湖人貢獻30.3分8.2籃板6.2助攻1.3抄截1.1阻攻全方位成績，無奈最後沒進季後賽。詹姆斯2018年離開騎士震撼加盟紫金軍，雙方簽下4年1.54億美元(約台幣46.82億)大約，2020年他率領球隊戰勝熱火，拿下隊史第17座總冠軍，同時取得FMVP獎盃。