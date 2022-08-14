這下子杜蘭特聽到這番言論必定又要不開心了！《FOX Sports》球評尼克萊特最近在節目當中放話，聽到杜蘭特想要加盟七六人的謠言並不意外，因為他除了可以跟恩比德、哈登聯手，也不會再次抨擊想要抱團爭冠，畢竟七六人很久沒闖進東區決賽了。

「當杜蘭特開始關注七六人，然後強調恩比德是個很棒的球員，杜蘭特跟哈登也可以在場上產生很好的化學效應，這完全不會讓我感到訝異，」尼克萊特表示，「因為我知道杜蘭特會從籃球的視角看待這一切，所以他想要去七六人並不意外。」

「杜蘭特也會心想，他到七六人可以爭冠，」尼克萊特表示，「除此之外，沒有人可以指控杜蘭特加盟一支已經拿過總冠軍的強隊，畢竟七六人自從J博士退役(1987年)後，僅闖進東區決賽1次(2001年)，我能理解七六人可以滿足杜蘭特需求。」

只可惜這些話並非真正出自杜蘭特口中，而是尼克萊特去猜測杜蘭特當前想法，況且七六人下個球季已經相當完整，不僅擁有恩比德與哈登，還補進塔克、豪斯、梅爾頓等好手，假如這樣還不算是強隊，怎樣才叫強隊，也很難想像杜蘭特想要跳槽，七六人必須付出多少籌碼才行。