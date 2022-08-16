費城七六人與班西蒙斯（Ben Simmons）的恩怨暫時告一段落，美媒ESPN記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）報導，西蒙斯對於缺陣被扣薪一事提出申訴，雙方折騰至今終於達成和解。西蒙斯上季薪資3300萬美元卻一場未打，他想要拿回被球團扣住的部分，將近2000萬美元。

上季西蒙斯缺席季前訓練營與熱身賽，一直到例行賽開打仍拒絕上場。七六人認定西蒙斯違約，毫不客氣扣除他每場36萬美元薪資。西蒙斯仍不屈服，打定主意不回球場。目前不知西蒙斯拿回多少被扣住的薪資，推測是雙方各退一步，讓西蒙斯拿到不少錢，畢竟他身後還有球員工會撐腰。

西蒙斯在2021年季後賽失利後成為眾矢之的，他對戰老鷹上陣7場，罰球命中率僅33%，包括G5「天王山之戰」他罰14僅中4害球隊吞下敗仗。最後G7生死戰，西蒙斯在末節一次籃下單打，甩開防守者卻沒有出手投籃而是選擇傳球，事實上他在整個第4節都不敢出手，因為他缺乏中距離投射能力，攻擊禁區又害怕被對手送上罰球線。

魔術強生當時預言西蒙斯在七六人已經玩完了，「他無法從這次的失敗中站起。」事情的發展正如強生所料，西蒙斯自此沒有再為七六人打過一場球。