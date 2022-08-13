儘管「小皇帝」詹姆斯的大兒子布朗尼還沒滿18歲，也還須完成最後一年高中學業，根據《ESPN》爆料，目前包含加州大學洛杉磯分校(UCLA)、南加州大學(USC)、俄亥俄州立大學、密西根大學、奧勒岡大學等籃球名校都開出全額獎學金招募布朗尼，其中俄亥俄州大更是詹皇家鄉的大學。

目前還不清楚布朗尼最後的選擇為何，畢竟目前詹姆斯全家人都住在洛杉磯，如果布朗尼選擇UCLA或USC，就無需離開家人太遠，不過他也可以宣告不打NCAA大學男籃，直接進入NBA發展聯盟球隊打球，然後在2024年參加NBA選秀會。

儘管布朗尼的NBA選秀前景並不明朗，最近他在2023年畢業高中生排名出現下滑，目前跌到第59名，假如是其他高中畢業球員，這個排名相當堪憂，可是別忘記他是詹姆斯的大兒子，況且詹皇早已開出想在退休前跟布朗尼同隊打球的「支票」。

詹姆斯也從上季開始不斷替布朗尼造勢，最近布朗尼與詹皇二兒子布萊斯同隊上場打球，也讓詹皇感概萬千，布朗尼想在2024年進入NBA難度不大，屆時無論哪支球隊順利接收這對球星父子檔，想必能在人氣與票房上獲得很大的提升效果。