They ran into Ben Simmons at the mall 😅



(h/t @realnbaquotxz) pic.twitter.com/JRUYGR4xPQ — NBACentral (@TheNBACentral) August 18, 2022

最起碼籃網後衛班西蒙斯遭遇這種莫名其妙的雙重「羞辱」，他的風度與脾氣還是維持地很好！班西蒙斯最近在購物中心採買同時，竟然被一名球迷「故意」誤認成湖人後衛韋斯布魯克，甚至還大喊他不會投籃，擺明想用另類方式嘲諷班西蒙斯罷了！

因為班西蒙斯與韋斯布魯克的外貌完全不像，球迷認錯人的機率很低，光是從他接近班西蒙斯重複狂喊，「天啊，這不是韋斯布魯克嗎？」就在擺明想要故意把班西蒙斯叫成韋斯布魯克，就算被保鑣趕走了，這名球迷也沒忘記邊走邊補刀，「對啊，你不能投籃！」

班西蒙斯上季完全沒有上場打球，因為他上季季前就跟七六人鬧賣我戲碼，堅持不肯報到與上場，直到今年2月才被七六人交易到籃網，但到了籃網，他又高喊自己有背傷與心理疾病，就算籃網打進季後賽，他還是不肯上場打球，難怪會被球迷「酸」成這樣。

只是就算班西蒙斯與韋斯布魯克長相不同，但兩人的際遇卻有點相似，兩人的投籃能力上季都遭空前質疑，同樣面臨在新東家難以適應的問題，不過班西蒙斯所處的籃網問題更加複雜，因為不僅是他，籃網還要處理杜蘭特與厄文的去留問題，這球隊到底怎麼了？