湖人球星詹姆斯（LeBron James）的兩個兒子布朗尼（Bronny James）、布萊斯（Bryce James）同時在加州籃球隊出征AXE歐洲巡迴賽，布朗尼對陣巴黎U18選拔隊的時候演出一記石破天驚的灌籃鏡頭，老爸詹姆斯看了都推文大呼：「我的天哪，布朗尼！！！」

這一球布朗尼是從後場接到發球，自己一路帶到前場，幾乎沒有停頓就直切籃下，他踏入禁區兩步起飛，無視對方的防守球員，右手大力將球塞進籃框！有人拿出詹姆斯平日的招牌暴力扣籃相比，布朗尼看來也學到了幾分。布朗尼不像父親那樣高大，身高約190公分，但他展現出的力量與體能顯然不是歐洲高中球員能相比的。

BRONNY JAMES THROWS IT DOWN 🔥 pic.twitter.com/ikJ8ksPVSx — SportsCenter (@SportsCenter) August 15, 2022

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）、爵士球星米契爾（Donovan Mitchell）看了都在推特驚嘆，「這太瘋狂了布朗尼！」

目前有多家大學試圖召募布朗尼，南加州大學、加州大學洛杉磯分校、俄亥俄州立大學是最有希望的，俄亥俄州是詹姆斯的家鄉，另外兩家位於洛杉磯，距離詹姆斯的住所最近。

詹姆斯目前尚未敲定與湖人的續約，外界認為他會在湖人退役。然而詹姆斯本人的夢想是希望和布朗尼父子同隊打球，這個難度相當高，除了詹姆斯的戰力要維持下去，布朗尼在體能之外的球技也必須再提升，美媒給他的評價約在2023年梯次新秀的第40至60名。