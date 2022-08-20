韓國女星金泫雅過去曾以Wonder Girls和4Minute的女團身份出道，成為SOLO歌手後憑著艷麗外表與火辣身材紅遍全亞洲。她在2018年高調認愛同門師弟E'Dawn（金曉鐘），坦承兩人已交往2年，今年2月更是曬出「訂製戒指」宣布訂婚。近日泫雅在YouTube上透露，自己在吵架的時候情緒相當激動，但男友卻是異常冷靜，讓她直呼：「真的就是個瘋子」。

李泳知主持的網路節目19日在YouTube釋出最新一集，並邀請泫雅作爲嘉賓。影片中泫雅因爲遲到，所以特意找了文具店買了立體貼紙、依據溫度改變顔色的戒指送給李泳知。節目內容輕鬆搞笑，受到不少網友喜愛。當談到了真正瘋狂的人和假裝瘋狂的人的區別時，李泳知拿出示範圖片給泫雅看，結果泫雅突然爆料瘋狂的人的作為和男友Dawn一模一樣。她透露自己吵架時是很情緒化的人，會大喊大叫，有時候還會激動到發抖落淚，但是男友卻是完全相反，他只會瞪大眼睛笑著看她大鬧，讓她驚呼「真的就是個瘋子」，更透露看到示範圖片立刻怕到起鷄皮疙瘩。

泫雅受邀參加李泳知主持的網路節目。（圖／翻攝自 YouTube）

不少粉絲看完節目後，大讚泫雅在節目中的真性情流露的表現，留言「通常我不喜歡幼稚的人，但她不同。她真的讓我愛上了她。感謝這個節目讓偶像們展現了真正的自我」、「沒想到泫雅像一個孩子那樣善良」、「她真的好可愛」。