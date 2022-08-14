李佳薇推出新專輯《痛快》宣告演藝工作全面回歸。（羅永銘攝）

李佳薇推出新專輯《痛快》宣告演藝工作全面回歸。（羅永銘攝）

「鐵肺女王」李佳薇出道11年唱紅〈煎熬〉、〈像天堂的懸崖〉等歌，前幾年由於疫情影響，她賴以為生的歌唱事業停擺、零收入靠老本過活，發片更是不敢想，期間轉職到代銷公司上班賣房、自創保養品牌，一度被外界誤以為要退出演藝圈不唱歌了，還有人指她負債累累生活困頓，單純想學習不同領域工作的她有苦難言，幸好男友扶持陪伴，走過低潮。

李佳薇與小5歲圈外男友交往4年多，對方是行銷企劃公司上班族，談吐成熟穩重，是她生活及工作上的安定劑，李爸李媽也對男方相當滿意。提及男友優點，李佳薇甜說：「我是那種凡事要規劃到完美才敢去做的人，但他會鼓勵我『這件事本來就是你不擅長的，不用等到100分才去做，勇敢嚐試，過程中再慢慢修正』。」

她笑稱2人脾氣都不太好，大多為了瑣碎小事爭執，「我控制慾比較強，他又不喜歡我唸他，像他在開車時我就會忍不住說『好像另一條路比較快』，但我每次都害他走錯路」，所幸2人脾氣來得快去得也快，且男友都會主動求合，「氣氛很僵時他會裝沒事耶，轉移話題、北爛逗我笑」。

李佳薇相隔4年推出新專輯《痛快》，主打歌〈飆〉以超狂高音一吐多年怨氣，她坦言前幾年曾因被框架「只會唱高音」而迷失自己，「很沮喪，不明白為什麼音域很寬這件事，會變成被貶低、被看不起的事」，於是上張專輯選歌時，她主動要求挑一些「音域大眾化」的歌，「當時有一點壓抑自己、不想飆高音，想強迫大家認識不同的李佳薇」，那時候上吳宗憲的節目唱歌宣傳，這位前輩點醒她「妳不飆高音不是就把個人特色拿走了嗎」？讓李佳薇重新思考唱歌的意義。

這次發片，她回歸剛出道時狀態，將高音唱得淋漓盡致，「這就是我喜歡的表演方式，飆高音就飆啊，我沒有在怕的，我這次回來就是要告訴大家我的企圖心」。她曾在大陸節目被導師陳奕迅指唱歌沒感情，她當時雖崩潰落淚，但不怕再上類似選秀節目，「所有指教都是成長與進步的動力，當時（陳奕訊）是希望我更好，我也相信自己可以，不夠好、那我就繼續唱，唱到你們覺得我好」。