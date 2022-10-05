B.T.O.D超越男孩隊長子賢近來參加《全明星運動會4》，逐漸展露頭角，更於最近 一集節目中獲得MVP，他在五人制足球比賽中的好表現不只獲得該集大來賓張愫心的青睞，也獲得廣大觀眾的讚賞。

子賢從幼稚園大班接觸足球，一直踢到國中，因此足球可以說是他最喜歡的運 動之一 因此對於五人制足球的比賽特別期待，坦言：「練習的過程中一直很擔 心隊友會不會覺得我很瘋，把一個足球練的那麼徹底，從傳球 帶球 射門 邊線 球 戰術 跑位全部都練。」但結果大家不僅沒有排斥，還跟著慢慢愛上這項運 動，讓他直呼這是參加全明星遇到最開心的事。

子賢在現場1：1平手時，所踢進的那顆角度十分刁鑽的自由球， 其實對於這顆進球，子賢當下想的並不是 一定要進，而是要創造機會給隊友 射門，「我想要踢一個守門員難防守的位置，讓他把球擋出來，這樣隊友就能補 一腳射門 因為有這樣的想法，才有那一球的誕生 如果我想著一定要進球，絕對會烙賽。」

子賢也分享到，該顆自由球開球前，其實他是想傳給黃宏軒交給他射門，結果被一口拒絕，因為黃宏軒覺得他可以直接自己來，子賢笑說：「套一句陳妤說的不要排斥當帥哥。」作為比賽勝利的一大功臣，他將功勞歸給隊友：「有這些隊友的支持，我才能有精彩的表現，回過頭看比賽，真的是我受到大家的幫助比較多。」