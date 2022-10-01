獨行俠陣容在休賽季有著大幅度的變動，球隊必須要在訓練營期間培養團隊默契，迎接即將到來的新球季，而這個夏天非常忙碌的獨行俠王牌東契奇(Luka Doncic)，似乎還沒有時間認識新同學，東契奇在訓練營當中將球隊新簽的麥基(JaVale McGee)名字叫錯，被無視後還向一旁隊友「求救」。

美媒《Clutch Points》在推特上貼出一段影片，畫面可以看到東契奇似乎是想麥基要球，大聲喊了幾次：「Joel」，不過並沒有人理會他，因為東契奇將麥基名字JaVale叫成了Joel，所以遭到了對方「已讀不回」，東契奇隨後趕緊向身旁隊友請求幫助，才意會到自己喊錯了麥基的名字，令人相當尷尬。

Luka Doncic you’ve got to get to know your teammates better 😂pic.twitter.com/aPxjPWbd1p — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) September 30, 2022

麥基今年以3年合約鳳還巢回到獨行俠，他所最擅長的就是擔任吃餅的角色，經常上演精采的空中接力灌籃，與場上洞察力極強的東契奇預計將會有不錯的配合演出。

新賽季將會是麥基在聯盟的第15個賽季，雖然生涯並沒有太大成就，不過麥基是3屆總冠軍成員，也場上不定時出現的搞笑舉動，也讓麥基過去經常出現在知名節目《俠客烏龍球》(Shaqtin-a-Fool) 的片段當中，所以東契奇不曉得麥基的名字實在讓人非常驚訝。