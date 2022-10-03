前NBA球員魏斯特（Delonte West）兩年前一度因為心理健康問題流落街頭，獲得獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）仗義資助。庫班出錢安排魏斯特接受心理治療課程，幫助他再度站起來。雖然媒體多次報導魏斯特的近況好轉，不過最近美媒TMZ詢問庫班時，庫班表示魏斯特「還有很長的路要走」。

庫班路遇TMZ記者的時候神情輕鬆，但提起魏斯特的時候面色凝重地說：「我試著幫助他，但他必須先自救，我知道這對他很難，但我還是祝他好運。」「他沒有好轉，他陷入辛苦掙扎，毒癮、心理問題都是很糟糕的。他已經到了一個程度，必須他自己願意接受幫助。」

今年4月魏斯特通過《BIG3》聯盟（3對3籃球）試訓而獲得選秀資格，有機會重返籃球賽場，官方還公布他穿著BIG3球衣的照片。後來魏斯特沒選上，又開始自暴自棄，四處向人討錢，雖然有善心人幫他找到打工機會，但從庫班的描述來看，魏斯特始終沒有真正站起來。

TMZ也不是只談這種辛酸的話題，當記者問起庫班的愛將東契奇（Luka Doncic）以及新買來的中鋒伍德（Christian Wood），庫班心情大好，眉飛色舞地說：「東契奇肯定是新球季的MVP熱門，這孩子真的才華橫溢，很棒的孩子，他準備好了。」伍德近兩季在火箭表現優異，庫班也稱讚他有機會在新球季成為明星球員。

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