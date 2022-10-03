吳珝陽（右下）昨與黃宏軒、林家佑、陳妤一起開直播聊天。（翻攝自IG）

《全明星運動會4》藍隊成員吳珝陽日前因為左腿骨折忍痛退賽，他昨天加入藍隊隊友黃宏軒的直播，表示跟大家一起看節目播出，聽到後訪內容後大哭，這期間可以加入大家，覺得很感恩、很珍貴，他也跟大家掛保證，等傷勢恢復後會歸隊，但不會上場，陪大家完成比賽，而熱愛攝影的他，也會幫隊友們紀錄參賽的點點滴滴。

直播中，他提到受傷新聞出來後，有網友罵他，但因為很多事情不能講，這1個多月，尤其是最剛開始兩周時很痛苦，在家不能動，因為不能讓觀眾發現他已經退賽，所以還要轉發隊友限動，假裝自己有去練習，結果還是有酸民私訊他說練習出席次數很少、訓練照片沒有他，言語間感受到無奈。

黃宏軒也替吳珝陽打抱不平，表示吳珝陽受到酸民攻擊，從來沒說過什麼。也想起這段時間一起訓練的經過，認為他凝聚了藍隊的向心力，「藍隊一開始很卡、不順利，珝陽是第一個出來凝聚大家的人，珝陽的存在是數據上沒辦法說明的。」

對於吳珝陽退賽後換涂善存加入，有網友虧是「鍋底換狀元」，黃宏軒替吳珝陽叫屈，因為受傷無法上場，「珝陽根本不是鍋底，你們（網友）真的看過他秀？珝陽擅長的項目還沒表現出來，就遇到受傷了。」也稱如果他表現不好，怎麼會獲得藍隊領隊錢薇娟信任，也覺得吳珝陽的個性含蓄，「很多他可以爭取的東西，都會讓給別人，很多教練都說他是很有天賦的選手。」