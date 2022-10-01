梧棲區浩天宮媽祖廟1日晚上，於中港高中體育館前舉辧起馬宴，席開近500桌慰勞駕前志工等團隊。（浩天宮管理委員會提供）

梧棲區浩天宮媽祖廟1日晚上，於中港高中體育館前舉辧起馬宴，席開近500桌慰勞駕前志工等團隊。（浩天宮管理委員會提供）

大肚中堡53庄浩天宮起馬宴 9日起駕7天6夜往北港朝天宮進香

台中市梧棲區浩天宮歷史悠久距今已300年，更是中部海線三大媽祖廟之一。將於10／9日起駕徒步展開7天6夜，前往北港朝天宮進香，特於1日晚上於中港高中體育館前舉辧起馬宴，席開近500桌慰勞駕前志工團隊、進香沿途停、駐駕宮廟、大肚中堡53庄接駕宮廟及全國各界交陪宮廟等，盛況空前。

浩天宮管理委員會指出，大庄浩天宮媽祖往北港朝天宮7天6夜遶境進香，將於10／9日鳴發起馬炮起駕，徒步往北港進香；10／9日駐駕彰化大村鄉慶安宮，10／10日駐駕雲林西螺吳厝朝興宮，10／11日駐駕雲林北港朝天宮晚上6時：30分隆重舉行團拜儀式。

10／12日上午7時舉行刈火儀式後，起駕回鑾，10／12日駐駕雲林西螺福興宮，10／13日駐駕彰化大村慈雲寺，10／14日駐駕龍井龍泉岩清水祖師廟，10／15日下午2時大甲鎮瀾宮駕前團隊，將於梧棲區台灣大道民和路口接駕浩天宮聖母回鑾。

浩天宮管理委員會指出，10／15日下午5時於文昌路及浩天宮牌樓前，舉行大肚中堡53庄境內各宮廟接駕境主大庄媽回鑾及團拜儀式，共計56宮廟參與此次接駕活動，活動盛況可期。

浩天宮管理委員會強調，浩天宮於10／1日上午9時~10／2日下午2時假梧棲區農會文化大樓3F，舉辦浩天宮建廟300週年學術研討會，特邀請媽祖信仰文化領航者「蔡相輝」教授主持，研討大庄媽祖300年來信仰文化薪火。