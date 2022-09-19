小S（徐熙娣）在Podcast《老娘的老娘：小S和S媽的超展開對話》表示一年當中最愛的節日就是愚人節，她也細數自己玩弄周遭親友的「戰果」，讓S媽氣得牙癢癢；其中一次，是小S在婚後突哭訴酒後被陌生人拍下「不雅照」，要媽媽快點來救人，信以為真的S媽最後得知真相時氣到冒煙。

大小S跟大姊小時候最怕S媽煮雞湯，因為S媽從不拿掉雞頭就上桌，讓她們每次看到雞的眼睛，都有種空洞的索命感，內心感到都很害怕；後來，她們聯手幫雞報仇，偷偷把煮熟的雞頭放在媽媽床頭櫃，旁邊還放張紙條寫著「咕咕咕納命來」，當S媽下班進房間，果然發出慘叫，「你看這些小孩多可惡！」

小S發現後來S媽警覺性提高，所以在整S媽之前還會先寫完整劇本、分步驟設計，某次，她打第一通電話跟媽媽報告工作完畢要聚餐，接著第二通說遇到很帥的外國主廚，最後打電話給媽媽，哭著說被拍不雅照，當 S媽氣到要衝到現場救女兒，她才笑說「騙你的啦！」讓S媽氣到摔電話。

小S（左）常惡整身邊人，讓S媽哭笑不得。（金星文創提供）

小S的婆婆是律師，照樣被騙，騙到後來還會在日曆上標注愚人節來提醒自己要當心小S惡作劇，沒想到後來小姑覺得太好玩了，居然找小S聯手騙親媽，讓律師婆婆上當，小S也感動表示，當婆婆一聽到孩子有難，就立刻放下所有行程，幫忙解決問題。

小S透露在整人的路上，唯一的鐵板就是老公Mike，小S說：「他好像沒有被整的知覺，有次我把女性衛生用品神不知鬼不覺貼在他背上，他完全沒發現，還要直接出門」，嚇得她只好趕快上前取下，「你下次出門，背後也要看一下」，沒想到老公居然道歉，讓小S忍不住放閃，「這種男人去哪裡找？我要好好的愛你！」