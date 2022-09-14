全面失控？慈濟慈善事業基金會執行長顏博文近日爆去年採購BNT疫苗秘辛，讓總統府特地發5點聲明稱沒有阻擋疫苗進口。媒體人謝寒冰今(14日)在《大新聞大爆卦》節目指出，衛福部前部長、民進黨台北市長候選人陳時中對疫苗採購說法每日一變，加上綠營側翼如不受控的比特犬亂咬，讓不少身為慈濟法親的偏綠選民都揚言不投票，民進黨策略慌亂恐終將自傷選情。

謝寒冰表示，過去總統府有出來回應過嗎？從來沒有，這次為什麼要出來5點聲明？因為選情急了，他們知道這一次真的打到痛腳上，而且他們現在放著陳時中自己去回應，「我覺得愈來愈糟，陳時中最近大概要被下封口令了，因為這件事本來不至於燒到這麼大，結果就被這些側翼把它搞到網路上吵得沸沸揚揚。」

「然後陳時中每一次被問，講法都不一樣！」謝寒冰說，所以把整個事情鬧得更大，讓大家覺得說你這到底在幹嘛？凸顯了陳時中就是完全不知道自己在幹嘛，好像當初決策的人根本不是他，到底發生什麼事情他完全不知道一樣。所以看總統府發5點聲明就知道，打對方向了。

主持人馬千惠問，5點聲明救得了眼前的陳時中嗎？謝寒冰指出，「我覺得完全沒有用，因為看到這5點聲明就會相信總統府的人，表示你本來就相信他，你本來就會投他。絕大多數的人是慢慢會開始產生質疑吧？因為很奇怪嘛，整個過程完全不合常理。」

「而且特別是他們有一些豬隊友，現在還不斷地在攻擊慈濟，那就更棒了。」謝寒冰強調，也許過去有很多人會相信總統府，但當跟慈濟比在一起的時候，大家會相信誰？恐怕很多人就開始猶豫了。甚至聽說最近一堆深綠的人，因為他們是慈濟的法親，所以他們已經氣到不知道該講什麼了，很多人說如果這樣的話，乾脆年底不要去投票了，因為他也不願意投藍的，可是你這樣去攻擊慈濟他也受不了。

謝寒冰說，民進黨現在就是整個慌了，策略已經亂掉了，那些豬隊友就跟比特犬一樣，放出去之後就到處亂咬人，已經收不回來了，「今天新聞才有說飼主被比特犬咬死，我看民進黨已經快要被自己的比特犬咬死了，你們就慢慢玩吧！」